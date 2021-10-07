У готельному номері Джоджа Петерсона вже мертвим знайшов його тренер. Втім, наразі причини його смерті невідомі – їх обіцяють озвучити після розтину.
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Безуспішна реанімація
Коли тренер Джастін Міллер зайшов у готельний номер до свого підопічного, то побачив Джорджа Петерсона, який непритомний лежав обличчям униз.
Тренер разом з охоронцями готелю намагалися надати бодібілдеру першу домедичну допомогу, втім реанімаційні заходи не допомогли. Лікарі, які прибули на місце події, лише констатували смерть культуриста.
Бодібілдер Джордж Петерсон / Фото Mr. Olympia LLC
Петерсон міг стати "Містером Олімпія"
Джордж Петерсон готувався вп'яте виступити на конкурсі "Містер Олімпія". Старт змагань в Орландо був запланований на 7 жовтня, тобто саме через день після його смерті.
До слова, усі чотири попередні рази Петерсон був бронзовим призером змагань. Натомість цього року він був головним фаворитом.
Що відомо про "Містер Олімпія"?
Це титул та однойменні змагання з культуризму, який проводиться щорічно Міжнародною федерацією бодібілдингу та фітнесу. Мабуть, найвідомішим "Містером Олімпією" є Арнольд Шварценегер.