Ця історія трапилася після того, як у батька колишнього футболіста Карпат, Говерли та Минаю стався інфаркт. Тоді Михайло Кополовець старший провів цілий місяць в ужгородській лікарні.

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Хотів врятувати батька

Після місяця в лікарні Кополовцю старшому потрібно було робити операцію на серці. Втім, його син боявся проводити її в Ужгороді, тож домовився з київською клінікою Амосова.

Я прийшов до ужгородського лікаря, а він каже, що тато дуже важкий. Подзвонив до Києва, а там сказали: "Звичайно, вези до нас". Я почув різні розмови лікарів. У підсумку я вирішив везти його до Києва,

– розповідає колишній футболіст.

Він переконує, що це було виключно його рішення, а сам Михайло Кополовець старший не хотів нікуди їхати.

Батько помер на руках

"Я везу його до Києва на операцію поїздом, а він у мене на руках в поїзді помирає. Мій батя. Ось про це я шкодую. Я себе не картаю, я хотів як краще", – запевняє Кополовець молодший.

Це було у 2014 році і, як розповідає футболіст, який тоді виступав за білоруську Білшину, грошей тоді в нього особливо не було. При цьому операція коштувала в межах 10 – 15 тисяч доларів.

Я нашкріб з усіх боків, розриваю контракт у Білорусі та їду додому. Батя не щадив себе, любив підпилий, туди-сюди. Його не можна було везти. Йому стає погано, він помирає у мене на руках, нас висаджують за Львовом,

– пригадав Михайло Кополовець.

Колишній футболіст переконаний, що коли б не вирішив везти батька до Києва, то він досі був би з ним.

Коротко про кар'єру Кополовця