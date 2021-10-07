Усі три сторони – нинішні власники Ньюкасла, інвестиційний фонд і Прем'єр-ліга сподіваються, що угоду про продаж клубу буде підписано вже найближчими днями.

Цікаво Ліга чемпіонів, АПЛ та Серія А: де дивитися головні футбольні матчі в Україні

Деталі угоди

За даними ЗМІ, президент Ньюкасла Майк Ешлі погодився продати клуба за 350 мільйонів євро. Аравійські шейхи буцімто погодилися на таку ціну.

Очікується, що після продажу клубу нові власники змінять головного тренера Стіва Брюса. Водночас наскільки швидко це відбудеться – наразі невідомо.

Раніше в сторін були сподівання, що про продаж клубу оголосять ще ввечері 6 жовтня. Втім, на той момент деякі деталі залишалися неузгодженими.

Невдалий старт Ньюкасла