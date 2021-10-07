Усі три сторони – нинішні власники Ньюкасла, інвестиційний фонд і Прем'єр-ліга сподіваються, що угоду про продаж клубу буде підписано вже найближчими днями.
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Деталі угоди
За даними ЗМІ, президент Ньюкасла Майк Ешлі погодився продати клуба за 350 мільйонів євро. Аравійські шейхи буцімто погодилися на таку ціну.
Очікується, що після продажу клубу нові власники змінять головного тренера Стіва Брюса. Водночас наскільки швидко це відбудеться – наразі невідомо.
Раніше в сторін були сподівання, що про продаж клубу оголосять ще ввечері 6 жовтня. Втім, на той момент деякі деталі залишалися неузгодженими.
Невдалий старт Ньюкасла
- Останнім часом футбольний клуб виступає просто жахливо. Він перебуває на дні турнірної таблиці АПЛ, набравши всього 3 залікові пункти після 7 матчів.
- Досі в Ньюкасла не було жодної перемоги в цьогорічному розіграші чемпіонату. Гірші показники лише в Норвіча – 1 очко після семи матчів.
- До слова, Ньюкасл є чотириразовим чемпіоном Англії. Щоправда, головні успіхи клубу були ще 100 років тому. Востаннє клуб вигравав Прем'єр-лігу ще в 1927 році. У 1997 році Ньюкасл вдруге став віцечемпіоном.