В одязі священника: Усик привітав українців з Різдвом – відео
Український боксер Олександр Усик привітав українців із Різдвом. Привітання він записав у рясі священнослужителя.
Олександр Усик, який є основним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, виклав відео з привітанням на своїй сторінці у інстаграмі.
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Привітання від Усика
Наряд українця дещо шокував його прихильників. Було несподівано побачити Олександра у рясі священнослужителя. Боксер побажав здоров'я, щастя та радості всіх українцям.
Бажаю доброго свята та смачної куті. З Різдвом Христовим,
– написав Усик.
- Усик – вірянин, який навіть під час пандемії коронавірусу продовжує відвідувати храм, закликавши всіх не відмовлятись від відвідувань служінь.
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