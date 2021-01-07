Український боксер Олександр Усик привітав українців із Різдвом. Привітання він записав у рясі священнослужителя.

Олександр Усик, який є основним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, виклав відео з привітанням на своїй сторінці у інстаграмі.

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Привітання від Усика

Наряд українця дещо шокував його прихильників. Було несподівано побачити Олександра у рясі священнослужителя. Боксер побажав здоров'я, щастя та радості всіх українцям.

Бажаю доброго свята та смачної куті. З Різдвом Христовим,

– написав Усик.