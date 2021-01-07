Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить боротьбу на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі.

26-річна українка, посіяна на турнірі під другим номером, в стартовому поєдинку обіграла американку Джесіку Пегулу – 6:4, 6:3, пише 24 канал.

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Перша ракетка України виграла матч за годину і 24 хвилини, двічі подавши навиліт і реалізувавши три з чотирьох брейків.

Світоліна і Пегула зустрічалися вперше. Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між росіянкою Вірою Звонарьовою і француженкою Амандін Есс.

Раніше в 1/16 фіналу пробилися Марта Костюк і Катерина Бондаренко, які обіграли Луцію Градецкую і Яфань Ван відповідно.

Еліна Світоліна – Джесіка Пегула відеоогляд матчу