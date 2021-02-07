Срна відмовив Барселоні, бойкот Олімпіади-2022: головні новини спорту 6 лютого

Колишній футболіст Шахтаря Дарійо Срна вперше розкрив деталі переговорів з Барселоною, а Олімпіаду-2022 закликали бойкотувати. Огляд головних новин спорту за 6 лютого – читайте у дайджесті Спорт 24.

Легендарний футболіст в історії Шахтаря Дарійо Срна вперше розповів, чому не перейшов у каталонську Барселону. Хорватський футболіст міг перейти у Барселону у 2016 році.

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Срна заявив, що відмовився переходити у Барселону, адже не хотів покидати Шахтар у складний для команди момент. Дарійо має на увазі переїзд команди з Донецька у Київ через військове вторгнення Росії в Україну.

Вперше публічно говорю про це: я відмовив Барселоні. Так вирішило моє серце. Тоді була війна, ми два роки вже перебували у Києві. Я відчував, що підведу уболівальників, незважаючи на слова президента клубу, що він буде поважати будь-яке моє рішення,

– сказав Срна.

Що відомо про Срну? Хорват перейшов у Шахтар у 2003 році і виступав до 2018-го. Срна був капітаном Шахтаря, з яким 10 разів став чемпіоном України, 7 разів виграв Кубок України та 8 разів – Суперкубок. Дарійо – переможець Кубка УЄФА.



У 2018 році Срну дискваліфікували на пів року через провалений допінг-тест. Згодом він як вільний агент перейшов в італійський Кальярі, де завершив кар'єру. Наразі працює у тренерському штабі наставника Шахтаря Луїша Каштру.

Правозахисники закликають бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні (Китай). Коаліція зі 180 правозахисних організацій закликала бойкотувати Олімпіаду у Пекіні через утиски етнічних меншин у Китаї.

Зокрема, правозахисні групи представляють тибетців, уйгурів, внутрішніх монголів, жителів Гонконгу та інших. Вони заявляють про репресії, катування, переслідування щодо етнічних меншин.

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Коаліція опублікувала відкритий лист до урядів країн із закликом бойкотувати Ігри, "щоб переконатися, що вони не використовуються для заохочення жахливі порушення китайського уряду і придушення інакомислення".

Про порушення прав людини у Китаї заявили у США та Австралії. Там закликали провести міжнародне розслідування після нової інформації про утиски уйгурів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив високопоставленому китайському дипломату Ян Цзечі, що Сполучені Штати будуть відстоювати права людини і демократичні цінності в Сіньцзяні, Тибеті і Гонконгу.

Правозахисники вже закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перенести Ігри з Китаю. Однак МОК проігнорував вимогу та заявив, що "не займається політичними питаннями".

У відповідь правозахисники заявили, що через бездіяльність МОК "уряди повинні зайняти свою позицію і продемонструвати, що у них є політична воля, щоб протистояти порушенням прав людини в Китаї".

. У МОК звернули увагу, що бойкот Олімпіади-1980 у Москві та 1984 у Лос-Анджелесі "не приніс нічого, крім шкоди спортсменам."

Китай заперечує звинувачення, заявляючи про втручання у внутрішню політику та "політизацію спорту".

Зимові Олімпійські ігри повинні пройти з 4 по 20 лютого 2022 року.

Динамо у суботу, 6-го лютого, провело передостанній поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Кияни провели товариський матч проти Шкендії (Північна Македонія).

Динамо змогло здобути мінімальну перемогу завдяки голу Богдана Лєднєва наприкінці поєдинку.

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На 85-й хвилині Олександр Андрієвський віддав точну передачу на Лєднєва за спини захисникам Шкендії. Богдан вирішив не обробляти м'яч та пробив у дотик.

Лєднєв влучив у кут і воротар Шкендії ніяк не міг врятувати партнерів. У підсумку Динамо не випустило зі своїх рук переможний результат.

Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині

Динамо – Лудогорець (1:2)

Динамо Київ – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)

Динамо – Шкендія (1:0)

Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України. 18 лютого Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.