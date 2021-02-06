Динамо завдяки красивому голу Лєднєва вирвало перемогу над Шкендією: відео
Динамо провело передостанній поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. У суботу, 6-го лютого, кияни провели товариський матч проти Шкендії (Північна Македонія).
Джерело:24 канал
Динамо – Шкендія 1:0
Гол: Лєднєв, 85
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Динамо змогло здобути мінімальну перемогу завдяки голу Богдана Лєднєва наприкінці поєдинку.
На 85-й хвилині Олександр Андрієвський віддав точну передачу на Лєднєва за спини захисникам Шкендії. Богдан вирішив не обробляти м'яч та пробив у дотик.
Лєднєв влучив у кут і воротар Шкендії ніяк не міг врятувати партнерів. У підсумку Динамо не випустило зі своїх рук переможний результат.
Динамо – Шкендія відео повного матчу
Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині
- Динамо – Лудогорець (1:2)
- Динамо Київ – Динамо (1:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)
- Динамо – Шкендія (1:0)
- Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)
Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України. 18 лютого Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.
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