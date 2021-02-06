Динамо провело передостанній поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. У суботу, 6-го лютого, кияни провели товариський матч проти Шкендії (Північна Македонія).

Динамо – Шкендія 1:0

Гол: Лєднєв, 85

Дивіться також Як Циганков забив ефектний гол за Динамо у ворота ЦСКА: відео

Динамо змогло здобути мінімальну перемогу завдяки голу Богдана Лєднєва наприкінці поєдинку.

На 85-й хвилині Олександр Андрієвський віддав точну передачу на Лєднєва за спини захисникам Шкендії. Богдан вирішив не обробляти м'яч та пробив у дотик.

Лєднєв влучив у кут і воротар Шкендії ніяк не міг врятувати партнерів. У підсумку Динамо не випустило зі своїх рук переможний результат.

Динамо – Шкендія відео повного матчу

Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині

Динамо – Лудогорець (1:2)

Динамо Київ – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (2:2)

Динамо – Шкендія (1:0)

Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України. 18 лютого Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.