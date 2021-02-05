Шахтар виділив Хорватії понад 2 мільйони гривень для боротьби з землетрусом
Донецький Шахтар вирішив допомогти хорватам подолати наслідки важкого землетрусу. Клуб передав Хорватії гуманітарну допомогу на 70 тисяч євро, це більше двох мільйонів гривень.
Джерело:Сегодня
Україна і Хорватія довгі роки є дружніми країнами, що мають хороші взаємини. Одним з яскравих символів, які об'єднують країни, є директор Шахтаря Дарійо Срна.
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У мене по-справжньому дві батьківщини – Хорватія і Україна, в якій я живу більше 15 років. Протягом цих років я бачив, як президент Шахтаря активно допомагав своїм землякам і всім нужденним на території України. І робив це від щирого серця, від усієї душі. Тепер Шахтар допомагає і хорватам, які опинилися в біді. Це дуже гідний вчинок, показник дружби між нашими країнами,
– сказав Срна.
Коротко про потужні землетруси в Хорватії
- Вони трапилися наприкінці 2020 року, а пік підземних поштовхів припав на 28 – 29 грудня.
- Внаслідок землетрусів загинули щонайменше 7 людей, серед яких 12-річна дівчинка, яку знайшли під завалами церкви.
- Найбільше через землетруси постраждали міста Сісак, Петриня, Загреб, Велика Гориця та Карловаць.
- До слова, підземні поштовхи пошкодили посольство України, а також пошкодили в'язницю в Сісаку, де відбувають покарання двоє українців.
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