Легендарний футболіст в історії донецького Шахтаря Дарійо Срна вперше розповів, чому не перейшов у каталонську Барселону. Хорватський футболіст міг перейти у Барселону у 2016 році.

Досі не було інформації, чому Срна не перейшов у Барселону. У 2016 році іспанські ЗМІ писали про перехід Срни у Барселону як доконаний факт.

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Так вирішило моє серце

Срна ж заявив, що відмовився переходити у Барселону. За словами футболіста, він не хотів покидати Шахтар у складний для команди момент.

Дарійо має на увазі переїзд команди з Донецька у Київ через військове вторгнення Росії в Україну.

Вперше публічно говорю про це: я відмовив Барселоні. Так вирішило моє серце. Тоді була війна, ми два роки вже перебували у Києві. Я відчував, що підведу уболівальників, незважаючи на слова президента клубу, що він буде поважати будь-яке моє рішення,

– сказав Срна.

Що відомо про Срну