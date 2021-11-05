Олександрія – Металіст 1925 2:0

Голи: Кирюханцев, 33, Дубра, 73

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Черговий вікенд нашого футболу відкрило протистояння між колективом Юрія Гури, який не міг перемогти ось уже чотири гри поспіль у чемпіонаті, проти підопічних Валерія Кривенцова, яких вдалося зупинити за крок від серії з п'яти перемог поспіль лише луганській Зорі (1:6) тижнем раніше.

Абсолютний новачок "елітної" першості все одно розраховував і надалі підніматися вгору по турнірній таблиці, а перемога в прийдешній грі дозволила б йому випередити "поліграфів", що розташувалися на шостому рядку.

На 33-й хвилині містяни вийшли вперед. Кирюханцевефектним ударом зовнішньою стороною стопи в дальній кут завершив передачу на правий фланг штрафного майданчика на хід від Рибалки.

Відео голу Кирюханцева

Також у першому таймі господарі ще раінше могли вийти вперед – на 24-й хвилині удар із дальньої дистанції від Рибалки запустив м'яч у лівий каркас воріт.

Після перерви Олександрія подвоїла перевагу і впевнено довела матч до перемоги. Подача кутового з лівого флангу від Демченка завершилася ударом головою від Дубри із зони перед воротарським майданчиком.

Відео голу Дубри

У підсумку, підопічні Юрія Гури здобули важливі очки та закріпилися на 6 позиції, відстаючи від зони Ліги Європи на 3 очки. Металіст 1925 має 19 балів та 8 позицію.

Олександрія – Металіст 1925 відеоогляд