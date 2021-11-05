Про це повідомляє видання RTP. Форвард вже дав традиційне інтерв'ю журналу France Football.

До слова Левандовський чи Мессі: хто виграє "Золотий м'яч" – прогноз 65 церемонії France Football

Якщо джерело дає правдиву інформацію, то Мессі виграв голосування серед журналістів. Його головними опонентами вважаються Роберт Левандовскі з Баварії та Карім Бензема з Реала.

65-а церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада.

Що відомо про Мессі зараз