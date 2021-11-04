За інформацією лондонських ЗМІ, у Андрія невелике пошкодження – забій. Андрій не потрапив навіть до заявки своєї команди.
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Цього сезону 32-річний українець взяв участь у 12 матчах за лондонський клуб, результативними діями не відзначився.
Зимова травма Ярмоленка
- Ярмоленко пошкодив зв'язки коліна 9 лютого в матчі проти МЮ в Кубку Англії.
- До цього у сезоні Ярмоленко забив два голи і віддав чотири результативні передачі в 20 матчах за англійський клуб у всіх турнірах.
- Тransfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро, його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.