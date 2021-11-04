За інформацією лондонських ЗМІ, у Андрія невелике пошкодження – забій. Андрій не потрапив навіть до заявки своєї команди.

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Цього сезону 32-річний українець взяв участь у 12 матчах за лондонський клуб, результативними діями не відзначився.

Зазначимо, що вже 16 листопада збірна України проведе вирішальний матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Ярмоленка викликано до національної команди.

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