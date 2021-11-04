Матчі за участі збірної України відбудуться в польському місті Катовіце. Право підвищитися в класі отримає переможець секстету. Найгірша команда покине дивізіон 1В.

Водночас Хокеїста Сокола підозрюють в підробці паспорта України

Календар матчів збірної України

25 квітня. 17:30. Україна – Японія

26 квітня. 21:00. Польща – Україна

28 квітня. 14:00. Литва – Україна

29 квітня. 14:00. Естонія – Україна

1 травня. 21:00 Україна – Сербія

Попередній чемпіонат світу у 2019 році збірна України завершила на п’ятому місці. Врятуватися від вильоту очолювана Сергієм Вітером синьо-жовта команда змогла завдяки перемозі 8:1 над збірною Нідерландів. У 2020-2021 роках чемпіонати світу з хокею в усіх дивізіонах, окрім елітного, не проводилися через пандемію коронавірусу.

8 – 10 листопада українська збірна збереться на осінній збір. У розширений список кандидатів у команду тренери Вадим Шахрайчук і Костянтин Сімчук включили 30 хокеїстів. Після завершення суто тренувальної частини, українські хокеїсти відбудуть до Будапешта, де зіграють в етапі Euro Ice Hockey Challenge. 12 листопада українці поміряються силами з представниками елітного ешелону світового хокею італійцями, а 13-го зіграють з господарями турніру – угорцями, які наразі презентують дивізіон 1А.