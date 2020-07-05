Кубок України під загрозою, "Динамо" програло "Шахтарю": головні новини спорту 4 липня
Фінальний матч Кубка України під загрозою зриву, а "Шахтар" знову здолав "Динамо". Головні новини спорту за 4 липня – читайте у дайджесті Спорт 24.
"Динамо" програло "Шахтарю"
У суботу, 4-го липня, "Динамо" та "Шахтар" провели останню очну зустріч у сезоні 2019/2020. Про це повідомляє 24 канал.
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"Біло-сині" зазнали чергової поразки від "Шахтаря" у рамках нинішнього сезону (3:2). У першому таймі "Шахтар" провів два голи: відзначилися Степаненко та Коноплянка.
По перерві "Динамо" відновило паритет. По голу провели Вербич та Де Пена.
Вирішальний м'яч у грі забив Алан Патрік після прекрасного пасу Тайсона.
Боттас взяв поул в Австрії
В Австрії відбулася перша кваліфікація Формули-1 сезону 2020. З першої решітки у неділю, 5-го липня, стартуватимуть пілоти Mercedes.
Перемогу у кваліфікації гран-прі Австрії здобув фінський гонщик Валттері Боттас. Другим час продемонстрував Льюїс Хемілтон (Mercedes), а третій – Макс Ферстаппен (Red Bull).
Зазначимо, що в топ-10 не потрапив пілот Ferrari Себастьян Феттель.
Результати третьої сесії / Фото twitter.com/F1
Результати 1-2 сесії / Фото twitter.com/F1
Фінал Кубка України під загрозою
Фінал Кубка України з футболу між "Динамо" і "Ворсклою", який повинен пройти 8 липня в Харкові, може бути перенесений ще раз.
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У Харкові посилили карантинні заходи через погіршення епідеміологічної ситуації.
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила проведення заходів за участю понад 10 осіб.
Станом на 4 липня у Харківській область 2311 хворих на COVID-19.
Місце проведення фінального матчу переносили вже двічі. Через епідеміологічну ситуацію поєдинок спочатку був перенесений з Тернополя до Львова, а потім зі Львова – до Харкова.
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Люк розповів, що у першому поєдинку з Ломаченком не продемонстрував весь свій потенціал.
Я не бачу у своєму бою з Ломаченком вражаючих результатів. Я можу бути набагато кращим. З декількома змінами я буду набагато кращим, і це те, над чим я працюю з того часу,
– сказав британець.
Він додав, що повинен продовжувати виступати і перемагати всіх, хто стоїть на його шляху.
"Я дивлюся на бій з Ломаченком і не думаю, що я добре бився. Я думаю, що міг би битися краще", – зазначив Люк.
На думку Кемпбелла, Ломаченко відмовиться від реваншу, адже знає, що його чекатиме важкий бій.
"Не так багато людей викликали Ломаченка на дуель. Я не думаю, що він хотів би дати мені реванш. Він знає, що це буде важкий бій", – сказав Кемпбелл.
Кемпбелл і Ломаченко зустрілися 31-го серпня 2019 року. Британець програв Ломаченку у Лондоні одноголосним рішенням суддів. На кону двобою був титул WBC у легкій вазі.