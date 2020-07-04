Попередній суперник Василя Ломаченка британець Люк Кемпбелл висловився щодо можливого реваншу з українцем. Кемпбелл вірить, що може дати рівний бій українському чемпіону.

В інтерв'ю Sky Sports Люк розповів, що у поєдинку з Ломаченком не продемонстрував весь свій потенціал.

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Кемпбелл 31-го серпня 2019 року програв Ломаченку у Лондоні одноголосним рішенням суддів. На кону двобою був титул WBC у легкій вазі.

Кемпбелл розчарований у собі

"Я не бачу у своєму бою з Ломаченком вражаючих результатів. Я можу бути набагато кращим. З декількома змінами я буду набагато кращим, і це те, над чим я працюю з того часу", – сказав британець.

Він додав, що повинен продовжувати виступати і перемагати всіх, хто стоїть на його шляху.

"Я дивлюся на бій з Ломаченком і не думаю, що я добре бився. Я думаю, що міг би битися краще", – зазначив Люк.

На думку Кемпбелла, Ломаченко відмовиться від реваншу, адже знає, що його чекатиме важкий бій.

Не так багато людей викликали Ломаченка на дуель. Я не думаю, що він хотів би дати мені реванш. Він знає, що це буде важкий бій,

– сказав Кемпбелл.

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