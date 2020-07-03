Український суперважковаговик Олександр Усик може припинити співпрацю з промоутерською компанією K2 Promotions.

Контракт Усика з компанією закінчується через кілька місяців. Цілком можливо, що українець не буде його продовжувати, повідомляє Telegram-канал "Лівою-лівою-правою".

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Натомість Усик створить свою промоутерську компанію. Компанія спортсмена проведе свій перший вечір боксу вже 1 серпня в Києві.

У його рамках на ринг вийдуть відомі українські боксери – Олег Малиновський, Владислав Сіренко, Олександр Захожий та Віктор Вихрист.

Додамо, що супертяж також співпрацює з британською компанією Matchroom Boxing та її керівником Едді Хірном.

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