Усик створить власну промоутерську компанію та покине K2 Promotions
Український суперважковаговик Олександр Усик може припинити співпрацю з промоутерською компанією K2 Promotions.
Контракт Усика з компанією закінчується через кілька місяців. Цілком можливо, що українець не буде його продовжувати, повідомляє Telegram-канал "Лівою-лівою-правою".
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Натомість Усик створить свою промоутерську компанію. Компанія спортсмена проведе свій перший вечір боксу вже 1 серпня в Києві.
У його рамках на ринг вийдуть відомі українські боксери – Олег Малиновський, Владислав Сіренко, Олександр Захожий та Віктор Вихрист.
Додамо, що супертяж також співпрацює з британською компанією Matchroom Boxing та її керівником Едді Хірном.
Усик – Чісора: головне про бій
- Боксери активно готуються до майбутніх поєдинків, але поки що нової офіційної дати зустрічі ще немає.
- Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує бій, показала перші фотографії "Бійцівського саду".
- Саме там повинен відбуватись перший боксерський бій компанії під час карантину. Чи відбудеться там бій Усик – Чісора наразі не відомо.
- Глава Matchroom Boxing Едді Хірн, що Усик та Чісора, ймовірно, поб'ються у жовтні 2020 року.