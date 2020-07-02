Київське "Динамо" опублікувало відкрите звернення у УАФ і МОЗ. Клуб просить організації дозволити уболівальникам відвідування фіналу Кубка України проти полтавської "Ворскли".

Столичний клуб попросив розглянути можливість відкриття декількох секторів для фанатів та пообіцяв сприяти дотриманню заходів безпеки і соціальної дистанції серед глядачів. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Виділену квоту квитків "Динамо" має намір самостійно поширити серед своїх уболівальників

З огляду на ситуацію в країні, ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди. Зрозуміло, "Динамо" буде максимально сприяти дотриманню заходів безпеки і умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками). Перед нами є приклад низки іноземних чемпіонатів, де вболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу.

"У нашій країні працюють магазини, метро, ​​наземний транспорт, кінотеатри і кафе – це дозволяє піднімати питання і про відвідування уболівальниками футбольного матчу. Українська футбольна асоціація не раз акцентувала увагу на важливості присутності глядачів на трибунах під час матчів і тепер з’явилася можливість підтвердити свої слова справою", – йдеться в заяві.

Хто зіграє у фіналу

Першим до фіналу вийшло київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".

Другою місце у фіналі забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України. На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".

Фінал Кубка України "Динамо" – "Ворскла" відбудеться на ОСК "Металіст" 8 липня, початок гри о 19:30.