Фінал Кубка України з футболу між "Динамо" і "Ворсклою", який повинен пройти 8 липня в Харкові, може бути перенесений ще раз. У Харкові посилили карантинні заходи через погіршення епідеміологічної ситуації.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила проведення заходів за участю понад 10 осіб. Про це повідомляє city.kharkov.ua.

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Місце проведення фінального матчу переносили вже двічі. Через епідеміологічну ситуацію поєдинок спочатку був перенесений з Тернополя до Львова, а потім зі Львова – до Харкова.

Хто зіграє у фіналу

Першим до фіналу вийшло київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".

Другою місце у фіналі забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України. На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".

Фінал Кубка України "Динамо" – "Ворскла" відбудеться на ОСК "Металіст" 8 липня, початок гри о 19:30.