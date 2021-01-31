Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі з 2017 року заробив шалену суму у понад пів мільярда євро. Каталонський клуб вже виплатив зірковому футболісту 92% від суми зазначеної в угоді.

Джерело: El Mundo

Контракт Барселони з Ліонелем Мессі розрахований до кінця червня 2021 року. До цього часу аргентинський нападник заробить 555 мільйонів 237 тисяч євро зарплатні без урахування податків з фіксованою сумою за сезон у 138 мільйонів євро.

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Шалена зарплата Мессі

Також додатково аргентинець отримає преміальні кошти – 115 мільйонів за підписання контракту та ще 78 – "платіж вірності". Зараз у клуб вже виплатив Мессі 551 мільйон євро.

Такий контракт футболіста веде Барселону до банкрутства. Зараз борги клубу з Каталонії складають 1 мільярд 173 мільйони євро.

Важливо! Цей контракт є найбільшим в історії спорту. Раніше таким вважалась угода гравця в американський футбол Патріка Махоумса, яка склала 503 мільйони доларів за десять років.

Наразі невідомо, чи залишиться зірковий форвард у Барселоні. Цього сезону Лео провів у футболці каталонців 23 матчі у всіх турнірах, у яких наколотив 15 голів та ще 6 разів асистував партнерам по команді.

На Мессі вже полює ціла низка клубів. Головними претендентами на Ліонеля є ПСЖ та МанСіті. Сам футболіст заявляв, що не проти спробувати свої сили за океаном, а торік аргентинець вже намагався достроково покинути команду, але керівництво Барселони категорично відмовили Лео.



Шалена зарплата Мессі в Барселоні / Скриншот з El Mundo