WADA прокоментувала ситуацію з Україною, гомофобний скандал Бутка: новини спорту 30 жовтня

У суботу, 30 жовтня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Україна відбулася легким переляком після допінг-скандалу

Президент WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства) Вітольд Банька розповів про розслідування щодо Національного антидопінгового агентства України (НАДЦУ), при якому були виявлені факти порушення відомством статей всесвітнього антидопінгового кодексу та міжнародних стандартів тестування.

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Міжнародним агентством буде запропоновано коригувальні заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку на Україну чекають серйозні наслідки.

"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи з 2012 року. Можливо, якби агентство дотримувалося правил, низка спортсменів зі збірної України пропустила б Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів.

ВАДА чекає на рекомендації нашого Комітету щодо відповідності, остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет. Україні буде запропоновано коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, на українське агентство чекають серйозні наслідки", – заявив Банька.

Україна потрапила у допінг-скандал: що відомо

У розслідуванні WADA "Геркулес" йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб. Це порушення міжнародних стандартів.

НАДЦУ підозрюють у тому, що у 2021 році центр подав неправдиву інформацію про щонайменше шість допінг-проб.

Одним з порушень стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період. Такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин.

Футболіст збірної України Бутко спричинив гомофобний скандал

Австралієць Джошуа Кавалло став першим відкритим геєм у сучасному футболі. Він отримав слова підтримки як від багатьох клубів, так і футболістів. Але виявилися і ті, хто проявив свою гомофобію. Серед них і Богдан Бутко.

Все розпочалося з поста в інстаграм спортивного видання Tribuna.com. Там опублікували фотографії самого Кавалло та його слова про те, що він гей.

В коментарі під цим постом футболіст Богдан Бутко опублікував три смайли "фейспалм". Коли в нього спитали, що саме він мав на увазі, він почав писати гомофобні заяви. Одному з коментаторів Бутко порадив з'їздити до Кавалло, де той його "оприходує", а також "порадів", що в нього "хоча б дно не пробито".

А коли йому написали, що за такі гомофобні висловлювання має бути соромно, то Бутко заявив, що соромно має бути іншим футболістам, які виступають з Кавалло.

"Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Якщо ви підтримуєте це, то я – ніяк ні. Як можна мовчати, коли поруч наші діти ростуть і на все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються, а судити його з якихось особистих якостей я не буду і не хочу, оскільки я його не знаю особисто", – написав Бутко.

Богдану Бутку 30 років. Він вихованець донецького Шахтаря. Його контракт з клубом тривав з 2008 до 2021 року. Однак за цей час за Шахтар зіграв лише 45 матчів. Більшість часу провів в орендах – Волинь та Іллічівець в Україні, російський Амкар (перейшов туди на початку 2015 року, коли вже тривала війна на Донбасі), польський Лех та турецький Ерзурумспор.

Виступав за збірну України – 33 матчів з 2011 до 2019 років.

З літа 2021 року перебуває без клубу у статусі вільного агента.

Костюк прикро поступилася Халеп у півфіналі турніру в Румунії

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у півфіналі турніру в румунській Клуж-Напоці. Її обіграла господарка змагань Сімона Халеп.

Рівної боротьби в цьому матчі не було. За 63 хвилин, що тенісистки провели на корті, українка зуміла виграти лише один гейм. Натомість Халеп здійснила шість брейків. При цьому що в останньому геймі в матчі Халеп змогла оформити брейк лише з четвертої спроби.

Варто додати, що під час матчу Костюк зверталася за допомогою до медиків через проблему зі стегном.

Це другий матч між тенісистками за місяць. 8 жовтня вони зіграли між собою на турнірі в американському Індіан-Веллсі. Тоді теж перемогла румунська тенісистка.

Манчестер Юнайтед реабілітувався в АПЛ, розгромивши Тоттенхем

У рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенхем на власному полі поступився Манчестер Юнайтед. Поєдинок завершився перемогою "червоних дияволів" 0:3.

"Червоні дияволи" хотіли реабілітуватися після поразки 0:5 від Ліверпуля минулого туру АПЛ. Ну а "шпори" у свою чергу претендували на топ-4 АПЛ, у разі перемоги у цьому поєдинку.

У першому таймі форвард МЮ Кріштіану Роналду відкрив рахунок на 39-й хвилині. В другому таймі Кавані забив другий гол у матчі на 64-й хвилині. Крапку в матчі поставив Рашфорд на 87-й хвилині.