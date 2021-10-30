Міжнародним агентством буде запропоновано коригувальні заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку на Україну чекають серйозні наслідки.

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"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи з 2012 року. Можливо, якби агентство дотримувалося правил, низка спортсменів зі збірної України пропустила б Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів.

ВАДА чекає на рекомендації нашого Комітету щодо відповідності, остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет. Україні буде запропоновано коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, на українське агентство чекають серйозні наслідки", – заявив Банька.

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