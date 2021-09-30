Реал дуже хотів перемогти Шериф у домашньому матчі. І команда в статистичних показниках значно перевершила гостей. 68% володіння м'ячем, 30 ударів по воротах, 11 з яких – у площину воріт. Але забити вдалося лише одного разу – і то з пенальті.

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Натомість з чотирьох ударів, які гравці Шерифа завдали за цей матч, три були у площину, а два стали голами.

Героєм цього матчу став воротар Георгіос Атанасіадіс. Саме він і здійснив 11 сейвів, чим зробив чималий внесок в перемогу Шерифа.

Гру воротаря оцінили і в УЄФА. Там у голосуванні на офіційному сайті Атанасіадіс переміг в боротьбі за звання найкращого гравця другого туру Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Реал – Шериф