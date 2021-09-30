Мессі вийшов з перших хвилин у матчі ПСЖ проти Манчестер Сіті. А у другому таймі забив гол. Він обігрався в стіночку з Мбаппе, і отримавши від партнера пас п'ятою, з лінії штрафного майданчика прицільно пробив по воротах. Едерсон в цьому моменті не зумів вчасно зреагувати, тож голкіперу довелося лише поглядом провести політ м'яча.

До теми ПСЖ завдяки дебютному голу Мессі переміг Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів: відео

Цей гол став другим у матчі і приніс перемогу ПСЖ з рахунком 2:0.

Відео голу Мессі у ворота Манчестер Сіті

І саме це взяття воріт перемогло в голосуванні за найкращий гол другого туру Ліги чемпіонів. Мессі у голосуванні випередив:

Себастьєна Тіля з молдавського Шерифа, чий гол на останніх хвилинах матчу приніс команді сенсаційну перемогу над мадридським Реалом на виїзді.

Алека Теллеса, який зрівняв рахунок у матчі Манчестер Юнайтед проти Вільярреалу, а згодом Роналду приніс перемогу "червоним дияволам" в компенсований арбітром час.

Антуана Грізманна, який теж наприкінці зустрічі забив гол у ворота Мілану.

Варто додати, що для Мессі цей гол став сьомим, який він забивав у ворота команд Пепа Гвардіоли. Двічі від нього постраждала Баварія, гол у ворота МанСіті став п'ятим. Але першим, який він забив не у складі Барселони.