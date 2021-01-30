Український нападник Роман Зозуля приніс перемогу Альбасете у чемпіонаті Іспанії. Він відзначився за Альбасете у матчі проти Ов'єдо.

Джерело: 24 канал

Зозуля третій матч поспіль розпочав у старті Альбасете. Відзначитися йому вдалося у другому таймі. Він забив ударом головою після подачі з кутового.

А наприкінці зустрічі Зозуля отримав жовту картку.

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Цей гол став першим для Зозулі з 17 жовтня 2020 року, коли він забив у ворота Сабаделі.

Альбасете виграв третій матч поспіль, а за п'ять матчів набрав 13 очок з 15 можливих. Завдяки цьому команда покинула зону вильоту та відірвалася від суперників.