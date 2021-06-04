Україна здолала Північну Ірландію

Після невиразного матчу проти Бахрейну суперником команди Андрія Шевченка була непоступлива Північна Ірландія. Саме ця команда стала каменем спотикання для України на Євро-2016.

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Цього разу команди зустрілися у Дніпрі в товариській грі. Підопічні Андрія Шевченка прагнули здобути першу перемогу у 2021 році, адже попередні чотири матчі завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Уже на 10 хвилині Олександр Зубков відзначився голом та перервав безгольову серію збірної України з трьох матчів у протистоянні з північноірландцями.

Команда Шевченка мала ще декілька прекрасних нагод, щоб подвоїти перевагу. Однак всі голи українці приберегли на Євро-2020 – перемога 1:0!

Перемоги українок на Ролан Гаррос

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до 1/16 фіналу Ролан Гаррос-2021.

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла американку Енн Лі. Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин. Еліна Світоліна у двох сетах впоралась з американкою.

Наступна суперниця Еліни – Барбора Крейчикова (Чехія).

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Натомість Марта Костюк в 1/32 фіналі Ролан Гаррос зіграла проти китаянки Сайсай Чжен. Тенісистки також визначили переможницю матчу у двох сетах.

Наступною суперницею Костюк стане Варвара Грачова (Росія).

Визначилися півфіналісти ЧС-2021 з хокею

На чемпіонаті світу з хокею-2021 у Ризі визначилися усі півфіналісти. Першими до 1/2 фіналу пробилися збірні США та Німеччини.

США не мали жодних проблем у матчі зі Словаччиною, яка вийшла у плей-офф вперше з 2013 року. Американці впевнено виграли перший та останній періоди. У середині гри було зафіксовано нічию 1:1.

Німеччина зуміла зробити неймовірний камбек у матчі проти Швейцарії. Після середини поєдинку швейцарці перемагали 2:0, але німці скоротили рахунок.

Швейцарія була близька до перемоги, однак за 44 секунди до кінця гри Гаванке зрівняв рахунок. У серії булітів Німеччина реалізувала дві спроби та вийшли у півфінал.

Третім півфіналістом стала Канада, яка лишень в останньому турі пробилася у плей-офф. Канадці у чвертьфіналі вибили Олімпійський комітет Росії, здобувши перемогу в овертаймі (1:2).

В іншому матчі один гол приніс перемогу чинним чемпіонам фінами над Чехією.