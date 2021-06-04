Украина одолела Северную Ирландию

После невнятного матча против Бахрейна соперником команды Андрея Шевченко была неуступчивая Северная Ирландия. Именно эта команда стала камнем преткновения для Украины на Евро-2016.

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На этот раз команды встретились в Днепре в товарищеской игре. Подопечные Андрея Шевченко стремились одержать первую победу в 2021 году, ведь предыдущие четыре матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

Уже на 10 минуте Александр Зубков отметился голом и прервал безголевую серию сборной Украины из трех матчей в противостоянии с североирландцами.

Команда Шевченко имела еще несколько прекрасных возможностей, чтобы удвоить преимущество. Однако все голы украинцы приберегли на Евро-2020 – победа 1:0!

Победы украинок на Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вышли в 1/16 финала Ролан Гаррос-2021.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила американку Энн Ли. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Элина Свитолина в двух сетах справилась с американкой.

Следующая соперница Элины – Барбора Крейчикова (Чехия).

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При этом Марта Костюк в 1/32 финале Ролан Гаррос сыграла против китаянки Сайсай Чжэн. Теннисистки также определили победительницу матча в двух сетах.

Следующей соперницей Костюк станет Варвара Грачева (Россия).

Определились полуфиналисты ЧМ - 2021 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею-2021 в Риге определились все полуфиналисты. Первыми в 1/2 финала пробились сборные США и Германии.

США не имели никаких проблем в матче со Словакией, которая вышла в плей-офф впервые с 2013 года. Американцы уверенно выиграли первый и последний периоды. В середине игры была зафиксирована ничья 1:1.

Германия сумела сделать невероятный камбэк в матче против Швейцарии. После середины поединка швейцарцы побеждали 2:0, но немцы сократили счет.

Швейцария была близка к победе, однако за 44 секунды до конца игры Гаванке сравнял счет. В серии буллитов Германия реализовала две попытки и вышла в полуфинал.

Третьим полуфиналистом стала Канада, которая только в последнем туре пробилась в плей-офф. Канадцы в четвертьфинале выбили Олимпийский комитет России, одержав победу в овертайме (1:2).

В другом матче один гол принес победу действующим чемпионам финнам над Чехией.