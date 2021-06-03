Мінус одна потужна суперниця для Світоліної

Вже після другого гейму у першому сеті стало зрозуміло, що щось тут не так. Ешлі Барті програла п'ять геймів поспіль та майже без шансів поступилась у першому сеті польській тенісистці – 1:6.

Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Причому, що програла кожен гейм вона з рахунком 0:40 або 15:40. У другій партії проблеми австралійки продовжились. Хоча перша ракетка світу намагалась протистояти Магді Лінетт та навіть взяла стартовий гейм на власній подачі. Другий сет протривав чотири гейми. Барті брала медичний тайм-аут. Однак тенісистка з Австралії відмовилась продовжувати гру.

Лінетт достроково вийшла у третє коло. Тепер на неї зустріч з представницею Тунісу Он Жабер. Ешлі також повинна була зіграти у парі з американкою Дженніфер Брейді. Але дует знявся з турніру через травму австралійки.

Раніше спортсменка скаржилась на травму лівого стегна. Вже у другому колі учасниці Ролан Гаррос втратили потужну суперницю. Цікаво, що Барті було в одній сітці з нашою Еліною Світоліною. 26-річна українка могла перетнутись з Ешлі в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.