Мінус одна потужна суперниця для Світоліної
Вже після другого гейму у першому сеті стало зрозуміло, що щось тут не так. Ешлі Барті програла п'ять геймів поспіль та майже без шансів поступилась у першому сеті польській тенісистці – 1:6.
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Причому, що програла кожен гейм вона з рахунком 0:40 або 15:40. У другій партії проблеми австралійки продовжились. Хоча перша ракетка світу намагалась протистояти Магді Лінетт та навіть взяла стартовий гейм на власній подачі. Другий сет протривав чотири гейми. Барті брала медичний тайм-аут. Однак тенісистка з Австралії відмовилась продовжувати гру.
Лінетт достроково вийшла у третє коло. Тепер на неї зустріч з представницею Тунісу Он Жабер. Ешлі також повинна була зіграти у парі з американкою Дженніфер Брейді. Але дует знявся з турніру через травму австралійки.
Раніше спортсменка скаржилась на травму лівого стегна. Вже у другому колі учасниці Ролан Гаррос втратили потужну суперницю. Цікаво, що Барті було в одній сітці з нашою Еліною Світоліною. 26-річна українка могла перетнутись з Ешлі в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.
- У 2019 році Барті стала переможницею турніру у Парижі. Торік вона не брала участь через пандемію коронавірусу. Австралійка втрачає майже дві тисячі очок у рейтингу WTA, але за підсумками Ролан Гаррос вона все ж збереже свою позицію у світовій класифікації.
- Світоліна у матчі 1/32 фіналу здобула перемогу над американкою Енн Лі. У другому сеті українка змусила понервувати її прихильників, але змогла відігратись із 4:1 на користь суперниці.
- Інша українська тенісистка Марта Костюк також успішно крокує в 1/16 фіналу Ролан Гаррос. 18-річна українка у складному поєдинку здолала китаянку Сайсай Чжен.