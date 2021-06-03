Україна – Північна Ірландія 1:0

Гол: Зубков, 10

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Україна та Північна Ірландія вшосте зустрілися на футбольному полі. Двічі українці перемагали і стільки ж разів гра завершувалася внічию (0:0). Найбільш знаковий матч між командами відбувся на Євро-2016, коли "синьо-жовті" сенсаційно програли 2:0.

На Євро-2020 Північна Ірландія точно не стане загрозою для України, адже не зіграє там. Натомість команда Андрія Шевченка вже 13 червня зіграє перший матч на Євро проти Нідерландів.

Уже на 40 секунді гри збірна України мала нагоду для голу. Яремчук пасом у штрафному знайшов Ярмоленка, який відразу пробив. М'яч пролетів повз ворота гостей.

На 9 хвилині "синьо-жовтим" вдалося організувати другу гостру атаку. Миколенко класно віддав на Зубкова, який прострілив у штрафний на Яремчука. Роман пробив у кут, але голкіпер відбив м'яч.

Буквально через хвилину Україна вже була попереду! Олександр Зубков з Ференцвароша отримав чудову верхову передачу від Караваєва й ударом головою не залишив шансів Пікок-Фарреллу з Бернлі. Це дебютний гол для Олександра за збірну України.

Відео голу Зубкова

На 22 хвилині Бущан увімкнув режим Едерсона та розкішним пасом відсік весь захист гостей. Зубков з Яремчуком вибігли два в один, але Роман не переграв голкіпера. Втім, арбітр не зарахував би потенційний гол через офсайд у Зубкова.

Через 9 хвилин Ярмоленко знову зіграв у стінку з Яремчуком і завдав фірмового обвідного удару з-за меж штрафного. Зовсім трішки не вистачило Ярмоленку, щоб влучити у площину воріт.

Нестримна збірна України буквально кайфувала від футболу. "Синьо-жовті" грали красиво та динамічно, внаслідок чого моменти біля воріт Пікок-Фаррелла виростали, мов гриби після дощу.

Одну з красивих комбінацій розпочав Маліновський, який віддав на Зубкова. Той відразу віддав у штрафний на Миколенка. Віталій прострілив у штрафний і м'яч транзитом від Яремчука опинився у Ярмоленка. Удар Андрія заблокували.

Північна Ірландія перший момент мала аж на 36 хвилині. Макнейр навісив зі штрафного на Брауна. Той виграв верхову дуель у штрафному українців та пробив головою. На шляху м'яча став Бущан, який здійснив дивовижний сейв!

У компенсований до першого тайму час збірна України використала заготовку Динамо. Маліновський з кутового навісив на Сидорчука і той пробив з-за меж штрафного. На жаль, забити гол, як у ворота Зорі, Сидорчуку не вдалося й команди пішли відпочивати, а фанати на "Дніпро Арені" нарешті видихнули.

Україна – Північна Ірландія відеоогляд першого тайму

Після перерви наші футболісти дещо заспокоїлися і моментів біля воріт гостей помітно поменшало. Та це не завадило Ярмоленку на 61 хвилині заробити штрафний з надзвичайно небезпечної позиції. Маестро Маліновський пробив над поперечиною.

На 72 хвилині на полі з'явився Судаков і відразу створив загрозу біля воріт північноірландців. Гравець Шахтаря отримав передачу від Марлоса та пасом у штрафному знайшов Ярмоленка. Удар Андрія відбив голкіпер, після чого Судаков пробив у сітку воріт.

На 87 хвилині ставити крапку в матчі мав Ярмоленко. Матвієнко прорвався до штрафного гостей та віддав пас на Марлоса. Хавбек дотепно пропустив і вивів Ярмоленка віч-на-віч з голкіпером. Та переграти воротаря Андрій не зміг: удар заблокували. Заштовхати м'яч у ворота намагався Бєсєдін, але арбітр завчасно зафіксував офсайд. Втім, Пікок-Фаррелл встиг вибити м'яч.

На останній основній хвилині Бєсєдін нарешті забив другий гол у грі. Але не встиг Артем відсвяткувати взяття воріт, як арбітр скасував гол через офсайд.