В УЄФА розглядають різні варіанти допуску вболівальників на трибуни. Серед них є ймовірність того, що іноземців не будуть пускати на трибуни.

Джерело: The Times

В УЄФА йде активне обговорення того, як допустити глядачів на трибуни. При цьому поки там дотримуються першочергового рішення, що матчі відбудеться в 12 містах.

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Серед пропозицій є така, що на матчі групового етапу не пускати іноземних вболівальників. Таким чином в УЄФА намагатимуться переконати місцеві влади таки дати дозвіл провести матчі з глядачами.

Однак тут варто відзначити, що з 12 країн, які прийматимуть Євро-2020, на турнір пробилися лише три. Збірна Азербайджану (Баку), Румунії (Бухарест) та Ірландії (Дублін) не пробилися на турнір. Відтак матчі в цих містах відбудуться без глядачів.

Якщо це буде запроваджено, то і збірна України матч проти Нідерландів в Амстердамі проведе без підтримки власних вболівальників, на відміну від суперника. А матчі Україна – Північна Македонія та Україна – Австрія відбудуться лише з румунськими глядачами.

Натомість іноземних вболівальників можуть почати пускати на трибуни вже зі стадії плей-офф. Але їх кількість теж буде обмежена.

Такі варіанти призведуть до того, що чимало вболівальників захочуть здати свої квитки, адже не зможуть потрапити на матч. Водночас УЄФА розглядає радикальний варіант повернення коштів за всі продані квитки та запустити продаж квитків заново вже з новими обмеженнями.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу

Спеціальний епідеміолог для Євро-2020

Окрім того, в УЄФА мають намір підійти дуже скрупульозно до аналізу епідеміологічної ситуації в кожному з міст. Для цього найняли авторитетного фахівця – швейцарського експерта по глобальної пандемії доктора Даніеля Коха. Він буде відповідати за безпеку проведення Євро-2020 з епідеміологічної точки зору.

Раніше Кох працював главою відділу інфекційних захворювань Федерального управління охорони здоров'я Швейцарії. Тепер він буде розробляти систему для кожного з 12-ти приймаючих міст, при якій вони зможуть прийняти максимальну кількість уболівальників при мінімальних ризиках для їх здоров'я.

Рішення щодо всіх планів щодо вболівальників повинні бути узгоджені урядами та залежатимуть від того, як розвиватиметься пандемія до початку квітня, та від впливу програм вакцинації в різних країнах.