Футболіст збірної України обрав турецький клуб, хоча мав пропозиції з Росії
29 січня в аеропорту "Бориспіль" був помічений захисник Шахтаря Богдан Бутко. 29-річний футболіст вирушає до Туреччини.
Джерело: Динамоманія
Там футболіст пройде медогляд і процедуру підписання контракту з місцевим клубом Ерзурум. Цікаво, що раніше 30-річний захисник був на радарі двох російських грандів – Спартака і Локомотива.
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Підтверджує ці чутки і фанатський аккаунт в інстаграм Erzurumsport.net, заявляючи, що гравець буде дуже хорошим посиленням для команди.
Клуб за двадцять матчів набрав лише 17 очок і займає передостаннє, 20 місце в еліті турецького футболу. Колектив активно шукає посилення на проблемні позиції, щоб зберегти місце в Суперліги.
Що відомо про Бутка
- Першу частину сезону він провів у складі Леха з Познані, але польський клуб не зумів домовитися з "гірниками" про пролонгацію договору, хоча Шахтар на нього, прямо скажемо, не розраховує. За кордоном він також виступав за Амкар з Пермі.
- 30-річний Богдан є вихованцем Шахтаря. За донецький клуб в УПЛ відіграв 45 ігор і забив 1 гол. Виступав в оренді за Волинь і Маріуполь.
- За збірну України відіграв 33 матчах. Transfermarkt оцінює його в 900 тисяч євро.
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