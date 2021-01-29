29 січня в аеропорту "Бориспіль" був помічений захисник Шахтаря Богдан Бутко. 29-річний футболіст вирушає до Туреччини.

Джерело: Динамоманія

Там футболіст пройде медогляд і процедуру підписання контракту з місцевим клубом Ерзурум. Цікаво, що раніше 30-річний захисник був на радарі двох російських грандів – Спартака і Локомотива.

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Підтверджує ці чутки і фанатський аккаунт в інстаграм Erzurumsport.net, заявляючи, що гравець буде дуже хорошим посиленням для команди.

Клуб за двадцять матчів набрав лише 17 очок і займає передостаннє, 20 місце в еліті турецького футболу. Колектив активно шукає посилення на проблемні позиції, щоб зберегти місце в Суперліги.

Що відомо про Бутка