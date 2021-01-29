У рамках чемпіонату Європи з біатлону у польському місті Душники-Здруй відбувся чоловічий спринт. Перемогу в гонці здобув швейцарець Мартін Егер.

Джерело: 24 канал

Мартін Егер чисто відпрацював на двох вогневих рубежах і став чемпіоном Європи. "Срібло" здобув росіянин Саїд Халілі. Німець Йоханнес Кюн виборов "бронзу".

До слова Чемпіонат Європи з біатлону: українки не зачепилися за медалі у спринті

Результати гонки

1. Мартін Егер (Швейцарія)

2. Саїд Халілі (Росія)

3. Йоханнес Кюн (Німеччина)

...

6. Артем Прима (Україна)

29. Богдан Цимбал

39. Артем Тищенко

74. Тарас Лесюк

96. Руслан Ткалено

101. Андрій Доценко

Українські біатлоністи, на жаль, не здобути нагород. Найкращий результат продемонстрував Артем Прима. З одним штрафним колом Прима продемонстрував 6-й час. Його відставання від Егера склало 32 секунди.

У топ-60, що дає право виступити у мас-старті, пробилися ще двоє українців. Богдан Цимбал продемонстрував 27-й час. Артем Тищенко фінішував 39-м.

Календар ЧЄ-2021 / Інфографіка Спорт 24