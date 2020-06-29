Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник потрапив в сферу інтересів низки європейських клубів, серед яких є учасник Ліги чемпіонів.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, в числі цих клубів є і один учасник Ліги чемпіонів, інші клуби також забезпечили собі участь в єврокубках на наступний сезон.

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Зазначається, що між "Зорею" та Скрипником є ​​"джентельменська угода", за якою одна зі сторін може спокійно розірвати контракт в міжсезоння.

Кар'єра Скрипника у "Зорі"

Луганську команду Скрипник очолив минулого літа, підписавши контракт строком на 3 роки. Під його керівництвом "Зоря" веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті України, що дає право грати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

До "Зорі" Скрипник протягом двох років тренував німецький "Вердер", після чого в 2018 році привів до золотого дублю латвійську "Ригу".

На сьогоднішній день "Зоря" займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від другого "Динамо" на 2 очка. У найближчому матчі луганчани зіграють з "Олександрією".