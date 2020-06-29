"Карпати" знімаються з УПЛ
Футбольний клуб "Карпати" може знятися з розіграшу української Прем'єр-ліги (УПЛ). Львівська команда має борги і ризикує не пройти атестацію.
"Карпатам" не дадуть ліцензію
Про те, що "Карпати" планують знятися з УПЛ, повідомляє ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков. За його інформацію, "Карпати" мають 5 мільйонів доларів боргів.
До теми "Карпати" покидають УПЛ: клуб офіційно заявив про брак коштів
Львівський клуб через борги не зможе отримати ліцензію на наступний сезон. Атестація на наступний сезон пройде вже 30-го червня.
Як заявив Болотніков, новий власник "левів" Олег Смалійчук перебуває в Україні та намагається зустрітися з Ігорем Коломойським щоб обговорити нову стратегію клубу.
Смалійчук начебто хоче, щоб Коломойський погасив 50% боргу. Іншу половину Смалійчук готовий погасити сам.
Також Болотніков повідомив, що Смалійчук готовий викупити акції Коломойського у "Карпатах".
Коломойський поки не відповів на запит Смалійчука.
Повідомляється, що "Карпати" можуть почати створювати заново. Втім, клуб розпочне не з аматорів, а з другої або першої ліги.
"Карпати" підтверджують інформацію
"Карпати" офіційно повідомили, що, ймовірно, не поїдуть на матч з "Маріуполем" через брак коштів. Під загрозою також всі інші поєдинки.
Там заявили, що власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.
Смалійчуку не вдалося налагодити контакт з другою стороною.
"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.
"Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету", – заявили у клубі.
"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.