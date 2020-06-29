Футбольний клуб "Карпати" може знятися з розіграшу української Прем'єр-ліги (УПЛ). Львівська команда має борги і ризикує не пройти атестацію.

"Карпатам" не дадуть ліцензію

Про те, що "Карпати" планують знятися з УПЛ, повідомляє ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков. За його інформацію, "Карпати" мають 5 мільйонів доларів боргів.

До теми "Карпати" покидають УПЛ: клуб офіційно заявив про брак коштів

Львівський клуб через борги не зможе отримати ліцензію на наступний сезон. Атестація на наступний сезон пройде вже 30-го червня.

Як заявив Болотніков, новий власник "левів" Олег Смалійчук перебуває в Україні та намагається зустрітися з Ігорем Коломойським щоб обговорити нову стратегію клубу.

Смалійчук начебто хоче, щоб Коломойський погасив 50% боргу. Іншу половину Смалійчук готовий погасити сам.

Також Болотніков повідомив, що Смалійчук готовий викупити акції Коломойського у "Карпатах".

Коломойський поки не відповів на запит Смалійчука.

Повідомляється, що "Карпати" можуть почати створювати заново. Втім, клуб розпочне не з аматорів, а з другої або першої ліги.

"Карпати" підтверджують інформацію

"Карпати" офіційно повідомили, що, ймовірно, не поїдуть на матч з "Маріуполем" через брак коштів. Під загрозою також всі інші поєдинки.

Там заявили, що власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

Смалійчуку не вдалося налагодити контакт з другою стороною.

"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.

"Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету", – заявили у клубі.

"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.

Наразі львівський клуб є аутсайдером УПЛ. Команда ризикує вилетіти в першу лігу України.