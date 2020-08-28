У Чехії відбудеться чемпіонат Європи серед молодіжних збірних з волейболу, де виступить і національна команда України.

Жеребкування Євро-2020 пройшло в Люксембурзі, хоча носила вона формальний характер, повідомляє Xsport.

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Україна зіграє з Росією

В цьому році команди в групи потрапляли по рейтингу. На турнір, запланований з 26 вересня по 4 жовтня в Брно, відібрали 12 національних команд.

На відміну, скажімо, від міжнародних футбольних організацій, які розводять суперників з України і Росії, волейболісти на такі кроки не пішли. Так що збірна України зійдеться з росіянами вже на груповому етапі. Також "синьо-жовті" зіграють з командами Німеччини, Туреччини, Білорусі та Нідерландів.

В іншому секстеті зіграють: Чехія, Польща, Італія, Франція, Сербія, Бельгія.