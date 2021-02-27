Український тенісист Молчанов – переможець парного турніру ATP у Казахстані
У суботу, 27 лютого, український тенісист Денис Молчанов зіграв у парі з Олександром Недовєсовим у фіналі ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан). Дует з українцем здобув титул турніру.
Джерело:24 канал
Тенісисти провели на корті 1 годину 9 хвилин. У двох сетах легко здолали американську пару.
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Молчанов (Україна) / Недовєсов (Казахстан) – Паша / Шнур (США) 2:0 (6:4, 6:4)
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