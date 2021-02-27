У суботу, 27 лютого, Ворскла на власному полі приймала Олександрію у рамках 16 туру УПЛ. Господарі завдяки класному другому тайму здобули перемогу.

Ворскла – Олександрія 3:1

Голи: Кулач, 39, 77 (п), Тіль, 70 – Вантух, 55

Варте уваги Маріуполь на власному полі вирвав нічию у Дніпра-1: відео

Прикра помилка захисника

Вже на першій хвилині зустрічі стало зрозуміло, що жодна з команд не збирається програвати у зустрічі. Гречишкін отримав жовту картку. Серію кутових виконали гості. Пуцлін з лінії порожніх воріт врятував свою команду після удару Шастала.

Шастал створював найбільшу загрозу біля воріт Ворскли. Він класно у падінні через себе пробив трохи вище воріт.

Ворскла вирівняла гру після шаленої 10-хвилинки від гостей. Ближче до середини тайму команди зменшили оберти у атакувальній грі.

Наприкінці тайму Кулач скористався жахливою помилкою Бондаренка. Нападник господарів вийшов віч-на-віч з голкіпером та впевнено переграв воротаря – 1:0. Нападник у другому матчі поспіль відзначається у воротах суперників. Загалом для нього це 7 результативний удар у сезоні.

Цитаішвілі у падінні пробив головою – стійка врятувала володіння Олександрії. М'яч після удару Сітала полетів прямо у руки голкіпера. За мінімальної переваги господарів команди пішли на відпочинок.

Найкращі моменти першого тайму: відеоогляд

Шалений тайм Ворскли

По перерві Олександрія продовжила тероризувати ворота суперника та швидко відігралась. Вантух виявився найспритнішим у воротарському майданчику суперника після подачі з кутового. Він скористався сумбурною грою оборони Ворскли та просунув м'яч у ворота суперника – 1:1.

Відео голу Вантуха

Кане віддав класний простріл у штрафний суперника, але жоден з футболістів атаки не відгукнувся на передачу. У другій 45-хвилинці у виконанні команд були каруселі, гравці обидвох клубів по черзі загрожували воротам голкіперів.

Активність полтавського клубу була винагороджена. Кулач віддав верхову передачу на Пердуту, який у падінні дістав м'яч та спрямував його на вільного Тіля, який з вбивчої позиції не схибив – 2:1.

Відео, як Ворскла вийшла вперед у рахунку

Банада сфолив у штрафному проти Челядіна, арбітр пішов переглянути відеоповтор. Після VAR суддя вказав на пенальті та показав Банаді жовту картку. До позначки підійшов Кулач, воротар вгадав напрямок удару, але не дістався до м'яча – 3:1 дубль для нападника Ворскли.

Відео пенальті Кулача

Новіков міг дещо скоротити перевагу та скористатись помилкою воротаря Ворскли Різника, але його обвідний удар пролетів повз ворота. Останній небезпечний момент у зустрічі був у виконанні господарів. Челядін пробив з меж штрафного Олександрії – повз володіння суперника.

У підсумку – 3:1 переконлива перемога Ворскли. Полтавські футболісти шокували команду Шарана у другому таймі.