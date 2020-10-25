Український боксер легкої ваги Денис Берінчик прагне провести бій за титул WBO, яким володіє американець Теофімо Лопес. Олександр Красюк, менеджер Берінчика, розповів, як українцю вийти на титульний бій.

Генеральний директор К2 Promotion Олександр Красюк розповів про плани вивести Берінчика на титульний бій у коментарі "Суспільне Спорт".

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Два шляхи для Берінчка

Красюк пояснив, що в срібного призера Олімпійських ігор 2012 року два варіанти: боротися за вакантний титул, якщо Теофімо Лопес перейде в іншу категорію, або ставати претендентом на бій з американцем.

"Якщо Лопес все ж таки зробить заплановане і перейде в категорію вище, залишивши вакантними усі пояси, то Денис Берінчик братиме участь у відбіркових поєдинках, аби отримає шанс битись за вакантний титул.

Якщо ж Лопес залишиться і буде захищати, то ми робитимемо свою роботу для того, щоб Дениса було визнано офіційним претендентом і він отримав шанс битись із чемпіоном світу", – сказав Красюк.

Чому Берінчик – претендент на титул

Український боксер вибрав шлях рухатися по лінії WBO. З грудня 2018 року Берінчик є Інтерконтинентальним чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO.

Денис Берінчик провів чотири успішні захисти титулу.

У рейтингу WBO Берінчик посідає третє місце. Вище нього тільки британець Лі Селбі та американець Раян Гарсія.

Теофімо Лопес виграв титул WBO 18 жовтня, коли здолав українця Василя Ломаченка.