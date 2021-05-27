Вільярреал – переможець Ліги Європи 2020/21

26 травня, відбувся фінальний поєдинок Ліги Європи сезону 2020/21. Вільярреал у серії пенальті переміг Манчестер Юнайтед та тріумфував у європейській першості.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

На 29-й хвилині Вільярреал несподівано відкрив рахунок у зустрічі. Штрафний удар на лівому фланзі заробили іспанці. Виконав подачу в центр Парехо, а Морено, випередивши Ліндельофа, відправив м'яч в кут воріт.

Після перерви МЮ ж зрівняв рахунок. На 55-й хвилині Рашфорд пробивав у ворота суперника – м'яч рикошетом від ноги захисника відлетів на Кавані, який пробив у порожні ворота.

Команди не визначили переможця ні в основний час, ні в додатковий, і пробивали пенальті, де влучнішим виявився Вільярреал. Переможний 11-метровий удар на рахунку воротаря Рульї. Таке вперше в історії Ліги Європи.

Рівненський Верес вийшов в УПЛ

Визначилася перша команда-новачок української Прем'єр-ліги наступного сезону. Ним став рівненський Верес.

Саме Верес зараз є лідером Першої ліги. І міг здобути право зіграти в УПЛ в наступному сезоні в дербі проти Волині в Луцьку. Але матч 25 травня закінчився перемогою Волині. Здобути її вдалося вже у компенсований арбітром час, коли Приймак відзначився ударом головою після подачі з флангу.

Тож за три тури до кінця чемпіонату у Вереса залишалося 59 очок. Найближчі переслідувачі – одеський Чорноморець (55 очок), харківський Металіст-1925 (53 очки) та волочиський Агробізнес (51 очко).

Та 26 травня Агробізнес неочікувано програв вдома ВПК-Агро, хоча і забив гол вже на першій хвилині. Відтак команда з Волочиська втратила шанси обійти Верес в турнірній таблиці (але не шанси вийти в УПЛ).

Молодіжна збірна України програла Азербайджану

Збірна України U-21 зіграла перший матч на турнірі пам'яті Валерія Лобановського. Суперником нашої команди виступила молодіжна збірна Азербайджану.

Окрім поразки в цьому матчі, збірна України зазнала ще і втрати Очеретька. Він покинув поле за допомогою медиків. Ймовірно, у нього перелом ноги.

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 28 травня проти своїх однолітків з Узбекистану.

Шевченко довикликав у збірну України Романа Безуса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до національної команди досвідченого півзахисника бельгійського Гента Романа Безуса.

Футболіст прибуде до табору збірної в Харкові разом з іншими партнерами, як тільки в них закінчаться чотириденні вихідні.

28 травня "синьо-жовті" розпочнуть заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020.