Вільярреал – Манчестер Юнайтед 2:1 (пенальті)

Гол: Морено, 29 – Кавані, 55

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26 травня відбувся фінал Ліги Європи, в якому зіграли Вільярреал і Манчестер Юнайтед. Зустріч пройшла в Гданську на стадіоні Energa Arena.

Хто як не Унаї Емері знає як перемагати в Лізі Європи. Іменитий іспанський коуч тричі поспіль брав трофей з Севільєю і грав у фіналі будучи наставником Арсеналу. Саме після тренерської зупинки в Лондоні Унаї і переїхав у Вільярреал.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера видали один з найкращих сезонів за останні кілька років. У чемпіонаті команда впевнено стала другою і тепер направила всі сили на завоювання довгоочікуваного євротрофея.

На старті матчу контролювали м'яч команди по черзі, придивлялися один до одного. Перший момент у зустрічі був за МЮ – Мактоміней отримав передачу перед штрафним майданчиком і пробивав по воротах, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На 29-й хвилині Вільярреал несподівано відкрив рахунок у зустрічі. Штрафний удар на лівому фланзі заробили іспанці. Виконав подачу в центр Парехо, а Морено, випередивши Ліндельофа, відправив м'яч в кут воріт.

Відео голу Морено

"Червоні дияволи" усіма силами кинулися відіграватися, створивши кілька небезпечних моментів наприкінці першого тайму. Решфор шикарно обіграв суперника на дриблінгу, проскочив у штрафний і прострілив низом у воротарську. За мить Грінвуд електричкою пішов від Педраси на фланзі і стрельнув верхом до воріт. Альбіоль підставив саму мужню частину, а Рульї спрацював на м'якому відскоку.

Після перерви МЮ все ж зрівняв рахунок. На 55-й хвилині Рашфорд пробивав у ворота суперника – м'яч рикошетом від ноги захисника відлетів на Кавані, який пробив у порожні ворота.

Відео голу Кавані

За декілька хвилин манукіанці могли і взагалі вийти вперед. Бруну Фернандеш отримав можливість пробити без перешкод з периметра штрафного, але примудрився промахнутися по м'ячу.

На екваторі другого тайму "червоні дияволи" знову змарнували ідеальний шанс забити – Рашфорд після прострілу з лінії воротарського не влучив у ворота.

Команди не змогли визначити сильнішого в основний час і на вболівальників чекали як мінімум два овертайми.

У додатковий час активізував Вільярреал свій пресинг і Манчестер трохи притисся до своїх воріт. На 99-й хвилині Морено вирішив насолити манкуніанцям, але пробив з лівої ноги повз ближнього кута.

На 109-й хвилині Альбіоль упустив Решфорда і м'яч за спину. Але Рульї підстрахував і схопив м'яч до того, як суперник встиг його торкнутися. За мить Лінделеф вибив м'яч в суперника. Три в три залишилися іспанці в чужій штрафній, але не змогли розіграти м'яч до удару.

Втім, додатковий час теж не визначив переможця фінального поєдинку. Команди пробивали пенальті, де влучнішим виявився Вільярреал. Переможний 11-метровий удар на рахунку воротаря Рульї. Таке вперше в історії Ліги Європи.

Вільярреал – Манчестер Юнайтед відеоогляд