В цьому сезоні в УПЛ вийдуть одразу три команди з Першої ліги. Першим місце в елітному дивізіоні вдалося завоювати рівненському Вересу.

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Саме Верес зараз є лідером Першої ліги. І міг здобути право зіграти в УПЛ в наступному сезоні в дербі проти Волині в Луцьку. Але матч 25 травня закінчився перемогою Волині. Здобути її вдалося вже у компенсований арбітром час, коли Приймак відзначився ударом головою після подачі з флангу.

Тож за три тури до кінця чемпіонату у Вереса залишалося 59 очок. Найближчі переслідувачі – одеський Чорноморець (55 очок), харківський Металіст-1925 (53 очки) та волочиський Агробізнес (51 очко).

Та 26 травня Агробізнес неочікувано програв вдома ВПК-Агро, хоча і забив гол вже на першій хвилині. Відтак команда з Волочиська втратила шанси обійти Верес в турнірній таблиці (але не шанси вийти в УПЛ).

Тож Верес точно не опуститься нижче третього місця в турнірній таблиці. І тепер має шанс наступного сезону зіграти в УПЛ.