Загалом на турнір Валерія Лобановського планувалася участь чотирьох команд. Але молодіжна збірна Тунісу не змогла прибути до Києва через коронавірусні проблеми. Відтак на турнір зіграють лише три команди – України, Азербайджану та Узбекистану за круговою системою.

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Саме проти однолітків з Азербайджану випало зіграти в дебютному матчі українцям. І дебют зустрічі краще провели саме гості, створивши декілька моментів, щоб відзначитися. Гол же вдалося забити на 17-й хвилині. Після подачі зі штрафного Гурбанлі зумів у падінні пробити в протихід воротарю.

Українці могли зрівняти рахунок ще у першому таймі. після прострілу Мудрика удар не вдався в Очеретька – м'яч злетів з ноги. Але відлетів до Супряги, якому треба було прицільно пробити по воротах – вище. Сікан теж не зумів забити згодом, пробивши дуже слабо.

Та справжнім марнотратником моментів в цьому матчі став Ванат. Він вийшов на заміну одразу по перерві. І до кінця матчу мав можливість не просто зрівняти рахунок, а зробити його розгромним на користь України. Лише за останніх десять хвилин матчу він тричі не зумів переграти воротаря азербайджанців.

Україна U-21 – Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанлі, 17

Окрім поразки в цьому матчі, збірна України зазнала ще і втрати Очеретька. Він покинув поле за допомогою медиків. Ймовірно, у нього перелом ноги.

Відеоогляд матчу Україна U-21 – Азербайджан U-21

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 28 травня проти своїх однолітків з Узбекистану.