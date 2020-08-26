Колишній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не довго залишався без роботи. Тепер він буде боротися з договірними матчами працюючи в Українській асоціації футболу.

Назар Холодницький ще за час своєї роботи в САП був першим віцепрезидентом Української асоціації футболу. Однак працював там на громадських началах, відтак не отримував зарплати.

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Тепер же Холодницький працевлаштований в УАФ. І отримує там зарплату. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на свої джерела в асоціації.

У сферу його діяльності входить, зокрема, боротьба з договірними матчами. Хоча в тому ж УАФ є комітет з етики та чесної гри. який і займається такого роду розслідуванням. Однак його очолює Франческо Баранка, а Холодницького немає серед членів цього комітету.

Скільки може отримувати Холодницький на своїй посаді в УАФ – не повідомляється. Але, для прикладу, нещодавно журналіст Костянтин Андріюк опублікував зарплатну відомість організації. Зарплати деяких працівників там сягають там декілька сотень тисяч гривень на місяць. Так, голова комітету національних збірних команд Мирон Маркевич за перші три місяці 2020 року щомісяця отримував понад 707 тисяч гривень. Голова комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка за цей період щомісяця отримував понад 513 тисяч гривень. Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко – 432 тисячі гривень. Голова комітету арбітрів Лучано Лучі – 411 тисяч гривень.

Що відомо про відставку Назара Холодницького