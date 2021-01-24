В італійському Антхольці 24 січня завершився 7-й етап Кубка світу. Чоловічий мас-старт, який став останньою гонкою перед чемпіонатом світу, впевнено виграв лідер загального заліку Йоганнес Бьо.

Норвежець Бьо на чотирьох вогневих рубежах не закрив усього одну мішень, пише 24 канал. Це дозволило Бьо виграти. Другим став француз Кантен-Фійон Має, а третім – словенець Яков Фак.

До речі Україна та Швейцарія поділили 8-е місце в жіночій естафеті в Антхольці

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Кантен-Фійон Має (Франція)

3. Яков Фак (Словенія)

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25. Антон Дудченко (Україна)

Хід гонки

На першій стрільбі аж 13 біатлоністів відпрацювали чисто. Італієць Лукас Хоффер вийшов на дистанцію першим, але його перевага над переслідувачами не складала й секунди. Тому Йоганнес Бьо та Стурла Легрейд швидко вийшли у лідери.

Єдиний представник України Антон Дудченко, який дебютував у мас-старті, допустив один промах. Антон опинився за межами топ-20.

До уваги. Антон Дудченко став 14-м українцем в історії, який виступив у мас-старті на Кубку світу з біатлону.

На другій стрільбі знову на нуль відпрацював Хоффер, норвежці Бьо та Легрейд. Вони разом з Яковом Факом та Сімоном Едером сформували групу лідерів. Дудченко закрив усі 5 мішеней і покинув стадіон 25-м.

До першої стрільби стоячи Бьо відірвався на 10 секунд від своїх переслідувачів. Чиста стрільба на третьому вогневому рубежі дозволила Бьо зберегти лідерство. Однак француз Кантен-Фійон Має стріляв швидше і скоротив відставання до 4 секунд.

Українець Дудченко схибив останнім пострілом і пішов на штрафне коло. Українець надалі тримався 25-м.

На останню стрільбу Бьо прийшов з перевагою над Має у 12 секунд. Бьо допустив один промах, але все одно виграв гонку. Кантен-Фійон також не закрив одну мішень і посів друге місце.

Третє місце у мас-старті несподівано здобув представник Словенії Яков Фак. Дудченко на останній стрільбі не закрив ще одну мішень. Антон посів 25-е місце. Українець у боротьбі за 25-е місце випередив росіянина Матвія Єлисеєва.