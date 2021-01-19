Чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний пропустить чемпіонат Європи з біатлону. Лідер збірної України з біатлону планує як слід підготуватися до чемпіонату світу.

Європа не входить у плани Підручного

Про те, що Дмитро Підручний пропустить чемпіонат Європи з біатлону-2021 у польському місті Душники-Здруй, інформує Xsport.

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Підручний планує виступити на 7-у етапі Кубку світу в італійському Антхольці (21-24 січня). Там на біатлоністів чекає індивідуальна гонка, мас-старт та класична естафета.

Після виступу в Італії Дмитро готуватиметься до чемпіонату світу, який з 10 до 21 лютого триватиме у Поклюці (Словенія).

Після Антхольца буду готуватися до чемпіонату світу. Я на чемпіонат Європи не збираюся їхати, щоб там не було буду готуватися до чемпіонату світу. Європа не входить в мої плани підготовки до чемпіонату світу,

– сказав Дмитро.

Чемпіонат Європи з біатлону триватиме з 27 до 31 січня.

Зазначимо, що у 2020 році Підручний виступив на чемпіонаті Європи в Білорусі. Українець завоював золоту та бронзову нагороди.