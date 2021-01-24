У Бразилії розбився літак з членами футбольної команди на борту. Авіакатастрофа сталася у неділю, 24 січня.

Легкомоторний літак перевозив президента і гравців бразильського футбольного клубу Палмас Футбол і Регатас. Про це повідомляє Globo. Варте уваги Другі роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події Літак впав у районі бразильського міста Порту-Насіунал. Авіакатастрофа сталася відразу після зльоту. Tragédia! Avião ️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021 Brazil: The president and four footballers of Palmas Fútbol y Regatas, a club in the fourth division of the Brazilian Championship, died in a plane crash along with the pilot of the aircraft in which they were traveling to the city of Goiania to play a match. pic.twitter.com/uTGAB49XKu — Moises Lopez (@chapoisat) January 24, 2021 На борту, крім пілота та президента клуба Лукаса Мейра, перебували чотири футболісти Пальмаса: Лукас Пракседес

Гільєрме Ное

Ранул Молінарі

Маркусу Молінарі До уваги. Пальмас грає в четвертому бразильському дивізіоні. У понеділок команда повинна була провести виїзний матч проти клубу Віла-Нова.