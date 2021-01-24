У Бразилії розбився літак з футболістами на борту
У Бразилії розбився літак з членами футбольної команди на борту. Авіакатастрофа сталася у неділю, 24 січня.
Легкомоторний літак перевозив президента і гравців бразильського футбольного клубу Палмас Футбол і Регатас. Про це повідомляє Globo.
Варте уваги Другі роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події
Літак впав у районі бразильського міста Порту-Насіунал. Авіакатастрофа сталася відразу після зльоту.
На борту, крім пілота та президента клуба Лукаса Мейра, перебували чотири футболісти Пальмаса:
- Лукас Пракседес
- Гільєрме Ное
- Ранул Молінарі
- Маркусу Молінарі
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter