Баюл відмовилася від громадянства, Динамо вийшло в лідери УПЛ: головні новини спорту 22 серпня

Легендарна українка Оксана Баюл відмовилася від громадянства, а Динамо вийшло в лідери УПЛ. Огляд головних новин спорту за 22 серпня у дайджесті Спорт 24.

Баюл відмовилася від українського громадянства

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл заявила, що відмовилася від українського громадянства. Баюл отримала громадянство іншої держави.

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Про відмову від українського громадянства Оксана Баюл сповістила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що дуже схвильована через це.

Разом з тим, фігуристка не повідомила, чому вирішила змінити громадянство.

Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка в історії Незалежної України. Вона здобула золоту медаль у фігурному катанні на Олімпіаді-1994 у Ліллегаммері. До цього у 1993 році вона стала чемпіонкою світу. Баюл перебралася жити до США, де займається тренерською діяльністю.

Повний текст повідомлення Оксани Баюл про відмову від українського громадянства

Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, то ні. Головою в бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише єдине громадянство... Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, то вона все ще визнається у правовідносинах громадянином України. Я відмовляюся від українського громадянства.

Динамо – лідер УПЛ

Київське Динамо у центральному матчі 5 туру української Прем'єр-ліги приймало лідера чемпіонату – чернігівську Десну. Кияни зуміли перемогти суперника та одноосібно очолили чемпіонат.

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У першому таймі "динамівці" відзначилися двома голами. Спершу справжній шедевр вдався Віталію Буяльському, після чого перевагу "біло-синіх" подвоїв Віктор Циганков з пенальті.

У другому таймі Віталій Буяльський оформив дубль. Наприкінці гри Динамо забило ще й 4 гол. У власних воротах відзначився Тарас Завійський. У підсумку Динамо перемогло 4:0.

Лузан перемогла на світовому Суперкубку

Українська каноїстка Людмила Лузан після здобуття двох медалей на Олімпіаді-2020, виборола і дві нагороди на Суперкубку міжнародної федерації каное.

Суперкубок відбувся в американській Оклахомі. Цього разу спортсменка здобула золоту медаль.

Лузан завоювала золоту медаль на дистанції 350 м і бронзову на дистанції 1000 м (з однією перебіжкою).

Загалом українські веслувальниці завоювали чотири медалі. Байдарочниця Марія Повх завоювала дві бронзові нагороди.