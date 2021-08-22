Змагання в Юджині стали першими після Олімпійських ігор в Токіо. Однак три призерки Олімпіади-2020 на етап не приїхали. Росіянці Марії Ласіцкене не видали візу в США, австралійка Ніколь Макдермотт відмовилася від змагань. Українка Ярослава Магучіх теж виявилася без американської візи (але вона на неї й не подавалася).

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Відтак Україну на змаганнях представляли Юлія Левченко та Ірина Геращенко, які були фіналістками Олімпіади-2020. І саме вони в парі з полькою Камілою Лічвінко та американкою Вашті Каніннгем були фаворитками в цій дисципліні.

Так і сталося. Усі чотири легко подолали перші висоти. Тож після стрибку на 1,9 метра, їх залишилося лише п'ятеро. До чотирьох фавориток додалася американка Рейчел Маккой.

Але висота 1,93 метра підкорилася лише двом – Геращенко та Каніннгем, які продовжили боротьбу за перемогу. Далі – 1,96 метра. Геращенко бере з першої спроби. Каніннгем це не вдається, тому вона одразу переходить до 1,98 метра. Цю висоту кожна з дівчат взяла з другої спроби. А от 2-метрову висоту ніхто з них подолати не зумів.

На відміну від Олімпіади, де серед чоловіків вирішили одразу двом спортсменам віддати золоті нагороди, цього разу організатори застосували правило "перестрибки", коли кожна зі спортсменок мала стрибати по черзі до помилки суперниці (за аналогією до серії пенальті у футболі). Геращенко та Каніннгем зробили по шість стрибків. Вирішальним став стрибок на 1,94 метра – Геращенко взяла цю висоту з першої спроби, а американка так і не змогла.

Натомість третє місце дісталося Лічвінко лише через те, що вона використала менше спроб. Тому і обійшла українку Левченко в боротьбі за місце на подіумі.