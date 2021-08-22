Маріуполь – Зоря 3:4

Голи: Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32 – Кулаков, 47, Світюха, 80, Микитишин, 89

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Від початку матчу команди взяли високий темп і демонстрували інтенсивний футбол. Перший небезпечний момент виник біля воріт "азовців".

Шахаб опинився на ударній позиції після кросу з лівого флангу. Іранець дивом не відзначився голом з меж воротарського майданчика.

Маріуполь відповів індивідуальним проходом Стасюка та гострим ударом у кут. Зорю від пропущеного голу врятував Шевченко!

Розгром від Зорі

Відкритий футбол рано чи пізно мав закінчитися голом. У підсумку Зорі вдалося відкрити рахунок у грі. Назарина наважився на дальній удар і, розрядивши свою гармату, ледь не розірвав сітку – 1:0!

Відео голу Назарини

Через 6 хвилин на табло вже горіло 2:0. Маріуполь спробував провести результативну атаку та навіть змусив Шевченка вступити в гру. Але Зоря провела швидкий контрнаступ, який класним голом завершив Шахаб!

Відео голу Шахаба

Та на цьому голепад не завершився. На 32 хвилині у воротах Маріуполя відзначився Олександр Гладкий. Оборонці забули про Олександра у штрафному і той з меж штрафного ударом головою спрямував м'яч у сітку.

Відео голу Гладкого



Веселий футбол продовжився після перерви. Маріуполю вдалося закласти перший камінець до потенційного камбеку на 47 хвилині.

Кулаков обікрав Назарину, який забарився з вибиванням м'яча. Гравець Маріуполя втік на рандеву із Шевченком і переграв того – 3:1.

Відео голу Кулакова



Свій момент на старті другого тайму мала і Зоря. Сергій Булеца вийшов на ударну позицію у штрафному "азовців" та намагався закрутити м'яч у "дев'ятку". Але півзахиснику дещо забракло точності.

Маріуполь дещо захопився грою в атаці й геть забув про оборону. На 60 хвилині луганці в декілька передач буквально розірвали оборону суперника й вивели Шахаба на ударну позицію. Іранець красивим ударом закрутив м'яч у сітку.

Відео другого голу Шахаба

Після четвертого голу Зорі гра дещо заспокоїлася. Проте на 80 хвилині Маріуполь вдруге спробував відновити інтригу. Світюха відзначився красивим голом з-за меж штрафного та скоротив рахунок.

Відео голу Світюхи

На цьому Маріуполь не зупинився і на 89 хвилині повністю повернув інтригу в матч. Микитишин відзначився черговим божевільним голом у поєдинку. Гравець Маріуполя зробив рахунок 4:3 і наблизив "азовців" до нічиєї.

Відео голу Микитишина