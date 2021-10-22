Зоря перемогла ЦСКА Софія, Маліновський повернеться у збірну: головні новини спорту 21 жовтня

Луганська Зоря зіграла третій матч на груповому етапі Ліги конференцій, а Руслан Маліновський повернеться у збірну України. Огляд головних новин спорту за 21 жовтня читайте далі в дайджесті.

Зоря нарешті перемогла у Лізі конференцій

Зоря провела третій матч на груповому етапі дебютного розіграшу Ліги конференцій УЄФА. Українська команда 21 жовтня гостювала у ЦСКА Софія.

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Поєдинок у столиці Болгарії завершився перемогою Зорі. Українська команда здобула дебютну перемогу в новому турнірі від УЄФА.

У першому таймі українці були надзвичайно пасивні. Та по перерві на полі була зовсім інша Зоря: луганські футболісти були набагато агресивніші.

Єдиний і переможний гол у матчі забив іранець Аллах'яр.

Наступний матч у Лізі конференцій Зоря знову зіграє проти ЦСКА Софія, але вдома. Клуби зустрінуться 4 листопада.

Маліновський повернеться у збірну України

Руслан Маліновський отримає виклик у збірну України на вирішальний матч відбору чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини.

До теми Журналіст розповів, хто помирив Маліновського та Петракова

За інформацією ЗМІ, Маліновський погодився зустрітися з наставником збірної України з футболу Олександром Петраковим.

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що між Петраковим та Маліновським відбулася комунікація. Журналіст стверджує, що ініціатором комунікації став глава Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Маліновський не отримував виклик на жовтневі матчі збірної України.

"Синьо-жовті" 11 листопада зіграють в Одесі товариський матч проти Болгарії. З Боснією та Герцеговиною українці зустрінуться на виїзді 16 листопада.

Костюк та Кіченок у півфіналі турніру в Іспанії

Марта Костюк і Людмила Кіченок пробилися до півфіналу парного турніру WTA в Тенеріфе (Іспанія).

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В 1/4 фіналу Костюк та Кіченок здобули перемогу над дуетом Анни Бондар та Далми Галф з Угорщини.

Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 (6:1, 3:6, 10:7).

Костюк і Кіченок 1 раз подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і виграли 5 з 8 геймів на своїй подачі.