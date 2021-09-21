Матч між збірними Естонії та Уельсу відбудеться в місті Пярну у вівторок, 21 вересня.

Допомагатимуть Монзуль в цьому матчі Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Ця бригада арбітринь в неділю, 19 вересня, відпрацювала матч чемпіонату України в Полтаві між Ворсклою та Минаєм. Гра запам'яталася тим, що Монзуль не призначила пенальті, коли м'яч влучив в руку захиснику полтавчан у штрафному майданчику після удару Селезньова.

Детальніше Ворскла обіграла Минай, Монзуль не призначила пенальті після удару Селезньова – відео

Четвертою арбітринею на матч Естонія – Уельс призначено Людмилу Тельбух.